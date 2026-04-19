Abierta la venta los trenes turísticos de la Ruta dos Faros, Monterrei, Ribeira Sacra y O Ribeiro-Rías Baixas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La venta de billetes para los trenes Turísticos de Galicia de las Ruta dos Faros, Monterrei, Ribeira Sacra Sil y Miño, y O Ribeiro-Rías Baixas ya está abierta.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la Ruta dos Faros tiene salida en Ferrol, con posibilidad de llegar en autobús desde A Coruña y, en este itinerario, se realizan visitan a varios puntos clave de la costa norte de Galicia.

El recorrido lleva hasta Cabo Ortegal, la Serra da Capelada, Santo André de Teixido, Ortigueira, Viveiro y Estaca de Bares, pasando por distintos faros y miradores.

En cuanto a la ruta de Monterrei incluye un recorrido guiado por el castillo de Monterrei, visita la bodega Terras de Gargalo y el Ecoespazo do Rexo, ambos con degustación, y paradas en Verín, Allariz y otros destinos culturales. La salida es desde Ourense, pero ofrecen la posibilidad de acercarse a la localidad en tren desde Vigo y Santiago.

De esta forma, la reserva de los billetes puede realizarse a través de la página de Renfe y, de momento, pueden adquirirse los itinerarios programados hasta el 1 de agosto.