La aerolínea holandesa KLM conectará Santiago con Ámsterdam a partir del 30 mayo de 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea holandesa KLM ha anunciado que comenzará a operar en una ruta que conectará Santiago de Compostela con Ámsterdam a partir del 30 de mayo de 2026.

Tal y como ha trasladado la propia aerolínea en su página web, operará entre el 30 de mayo y el tres de julio los sábado y domingos; a partir del cuatro hasta el 30 de agosto habrá vuelos diarios; y desde el 31 de agosto hasta el 24 de octubre se retomarán los vuelos los sábados y domingos.

La salida de Ámsterdam será a las 13.45 horas, con llegada a Santiago de Compostela a las 16.10 hora local, mientras que la salida de Santiago será a las 16.40 horas, con llegada a Ámsterdam a las 19.05 horas. La aeronave encargada de transportar a los pasajeros será la Embraer 190 o la Embraer 175.

Según ha destacado KLM Santiago es la "puerta histórica" a la región de Galicia y destaca por su "rica cultura, su refinada gastronomía y su papel como punto final del mundialmente famoso" Camino de Santiago.

De esta manera, Santiago se incorpora a los nuevos destinos europeos de verano de la aerolínea, junto la isla británica de Jersey y Oviedo.