El Aeropuerto de Santiago perdió en enero casi 55.000 pasajeros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Santiago registró en el pasado mes de enero un total de 133.079 pasajeros, casi 55.000 menos que en el primer mes del año pasado, lo que implica una caída de usuarios del 29%.

Así lo reflejan los datos hechos públicos este jueves por Aena, según los cuales los tres aeropuertos gallegos en conjunto movieron 303.624 viajeros en enero y experimentaron una caída de usuarios del 16%, concretamente 57.451 pasajeros menos que hace un año.

La terminal más afectada por este descenso es Santiago, como ha pasado desde que, en setiembre del año pasado, la compañía Ryanair cerrase su base de operaciones en el Rosalía de Castro.

Por su parte, el Aeropuerto de Vigo registró en enero 72.303 pasajeros, 6.332 por debajo del primer mes de 2025 --un 8,1% menos--; y A Coruña creció un 4% en este índice, hasta los 98.242 usuarios --3.790 más--.

OPERACIONES

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Lavacolla registró en enero una caída de casi el 29%, hasta las 1.068. Del total, 997 fueron vuelos comerciales, 796 nacionales y 201 internacionales.

Asimismo, el Aeropuerto de Peinador registró 802 operaciones, un 6,6% menos que en el mismo mes del año anterior. De ellas, 623 tenían origen o destino España y 49 eran internacionales.

Finalmente, Alvedro operó en este primer mes 1.095 vuelos, solo un 0,6% por debajo de los datos de hace un año, de los que 665 fueron enlaces nacionales y 71 internacionales.