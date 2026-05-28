El aeropuerto de Santiago reabre tras 35 días con el "hito estratégico" de recuperar la ruta a Nueva York

Reapertura del aeropuerto de Santiago de Compostela. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha reanudado este jueves, 28 de mayo, sus operaciones tras 35 días cerrado por las obras de renovación de la pista, y lo ha hecho con el "hito estratégico" de recuperar un enlace directo con la ciudad de Nueva York.

"Es un hito para el aeropuerto, un hito para Santiago y un hito para Galicia", ha dicho, en la reapertura, el director del aeródromo, Marcos Díaz, que ha participado junto con otros dirigentes en la recepción al primer vuelo de United Airlines que ha llegado a la terminal compostelana y que ha aterrizado con 45 minutos de adelanto en tierras gallegas.

En concreto, Marcos Díaz ha elogiado los elementos positivos de contar con una conexión directa entre la capital de Galicia "y la capital financiera de Estados Unidos", algo que considera "un éxito para el aeropuerto, para la compañía y para toda Galicia" y que supone "incrementar las posibilidades de conexión internacional" del aeropuerto, y colocarlo "en el mapa de rutas de una compañía de primer nivel".

En cuanto a las obras de renovación de la pista, el director del aeropuerto ha contado que "eran necesarias para seguir operando en las mismas condiciones de seguridad" en las que se operaba. Las previsiones sobre su duración se cumplieron, gracias a que "la meteorología también acompañó" y "todo fue sobre ruedas". "La ejecución fue perfecta", ha dicho Díaz.

UNA "REGENERACIÓN PROFUNDA" DE LA PISTA

Durante el acto, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha tenido palabras de agradecimiento para los responsables de los aeropuertos de A Coruña y Vigo por su capacidad para "trabajar de forma complementaria" estos meses para suplir el cierre de Lavacolla, así como a los responsables del Rosalía de Castro y a los trabajadores que han realizado "una regeneración profunda" de la pista cumpliendo los plazos estimados.

Además, también ha agradecido a United Airlines su apuesta por Santiago y por "unir en estos tiempos dos continentes que parecen cada vez más alejados". "Todos confiamos en volver a acercarnos", ha dicho Blanco, que ha augurado "éxito" a este nuevo enlace.

Pedro Blanco ha subrayado el compromiso del Gobierno central y Aena con el aeropuerto compostelano, con una inversión de 27 millones de euros en la pista y actuaciones complementarias "que seguirán en los próximos meses", aunque esta vez sin afectar a la operatividad del aeropuerto.

"Apoyamos la apertura de nuevos destinos, el incremento de pasajeros y también los incentivos económicos, entre otras medidas de promoción y respaldo a los aeropuertos gallegos", ha explicado el delegado del Gobierno, que ha cifrado en 130 millones la inversión en las tres terminales.

UN "GRAN DÍA"

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha calificado este como "un gran día" marcado por la reapertura del aeropuerto compostelano y por la "captación de este vuelo" directo con Nueva York, que ha considerado "muy importante" para explorar "un mercado como el americano".

"Llevamos muchos años insistiendo en que la promoción turística es fundamental, que la imagen de Galicia en el exterior es fundamental, y por eso cada año invertimos más de 13 millones de euros en la promoción de Galicia en el exterior", ha dicho Calvo, que ha reivindicado que "este trabajo tiene sus resultados".

Calvo ha recordado que este sistema es el que la Xunta puso sobre la mesa en el comité de coordinación aeroportuaria para la captación de nuevas rutas a Galicia, una opción a la que ya se han sumado las diputaciones de A Coruña y Pontevedra y confía en que "los ayuntamientos también se sumen".

"Creo que si estamos todos en la misma línea y trabajamos todos conjuntamente vamos a ser capaces de conseguir nuevas rutas no solo para el aeropuerto de Santiago, si no también para el de Vigo y el de A Coruña", ha añadido.

NECESIDAD DE MÁS COORDINACIÓN

También ante los medios de comunicación ha hablado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha reclamado que "de una vez por todas alguien se ponga al frente" de la coordinación del sistema aeroportuario para fomentar la "complementariedad" de las tres terminales, un papel que el ayuntamiento atribuye a la Xunta.

Goretti Sanmartín ha pedido tener "visión de sistema aeroportuario gallego" en conjunto para "seguir avanzando" de "manera unida", y teniendo en cuenta que "la competencia está en Oporto y está en Asturias", pero sin perder el foco sobre que "el aeropuerto de referencia, el aeropuerto más potente de los tres" es el de Santiago.

Además, ha querido mandar un "mensaje de alegría" y de "felicitación" y ha confiado en que esta ruta sea "la primera de muchas consolidaciones de conectividad" del aeropuerto.

Sobre la ruta a Nueva York, la alcaldesa ha dicho que se trata de una "conexión internacional de mucha trascendencia", recordando que en 2024 fueron 150.000 los estadounidenses que pernoctaron en Santiago de Compostela, aproximadamente un 10% del total.

"Es, por tanto, un mercado de mucho interés para nosotros, pero también un mercado de interés para la cantidad de personas emigrantes que están en Estados Unidos, que están en la ciudad de Nueva York, y que así tendrán también esos vuelos a lo largo de la semana para poder desplazase a Galicia", ha subrayado.

Goretti Sanmartín ha recordado que el aeródromo compostelano reabre con 17 rutas internacionales y "con novedades importantes", como esta de Nueva York, Cork (Irlanda), Marrakech (Marruecos) y Ámsterdam.

NUEVA RUTA

La nueva ruta entre Santiago de Compostela y Newark/Nueva York forma parte de la programación de verano 2026 de United Airlines. Tendrá tres frecuencias semanales.

"Estamos entusiasmados con el lanzamiento de nuestra primera ruta sin escalas entre Santiago de Compostela y Estados Unidos, ampliando aún más nuestra red en España", ha afirmado, en declaraciones a los medios, Patrick Quayle, vicepresidente senior de Planificación de Red Global y Alianzas de United Airlines, que ha estado en Compostela.

"Los viajeros de Galicia se beneficiarán de la comodidad de un servicio directo entre Santiago de Compostela y nuestro centro de operaciones en Newark/Nueva York, desde el cual United vuela a cerca de 120 destinos en todo el hemisferio occidental, mientras que nuestros clientes estadounidenses van a poder aprovechar los vuelos directos a la capital gallega y descubrir la rica historia y cultura de la región, además de conocer el final del famoso Camino de Santiago".