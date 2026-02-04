La alcaldesa de Santiago reclama a la Xunta sentarse a hablar para definir el Xacobeo 2027

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 30 de enero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reclamado a la Xunta sentarse a hablar para definir conjuntamente cómo serán las conmemoraciones del Xacobeo 2027.

A preguntas de los medios este miércoles en un acto con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la regidora compostelana ha subrayado que se trata de un evento en el que "lo lógico" es que las dos administraciones "hablen" e intervengan en "un lugar que es el principal destino del país". "Lo lógico es que podamos sentarnos a comentarlo", ha insistido.

Asimismo, Sanmartín ha reprochado que la Xunta no se ha querido sentar con el Ayuntamiento en diferentes ocasiones y ha recordado que el Gobierno local ha reivindicado "muchas veces" que ambas administraciones deben "sentarse a hablar de las políticas turísticas".

"Nuestro modelo está claro: queremos una transformación que no sea mirar tanto lo cualitativo, las cifras, sino lo cualitativo y que haga realidad que lo que es bueno para los vecinos es bueno para los visitantes", ha defendido.

También ha señalado que Santiago tiene "toda la infraestructura" para contar con un turismo "cualitativamente de mucho mayor interés" y ha reiterado que apuestan por la idea de que la gente que llegue lo haga "con la idea de tener más pernoctaciones" y conocer mejor la ciudad.