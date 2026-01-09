(AMP) Vigo apagará este domingo las luces de Navidad "de todo el planeta" con un acto en Puerta del Sol

Archivo - El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el encendido de las luces. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que la ciudad apagará las luces de Navidad "de todo el planeta" con un acto que se llevará a cabo en la Puerta del Sol sobre las 19.30 horas.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha indicado que este domingo, día 11 de enero, será el apagado de la "maravillosa" Navidad olívica.

Según ha explicado, será sobre las 19.30 horas, aunque el horario dependerá de la previsión meteorológica, pudiendo adelantarse o atrasarse unos minutos, que será anunciado en la web del Ayuntamiento.

En otro audio, Caballero ha asegurado que el nivel de ocupación hotelera rondó el 75% en diciembre en la ciudad, cinco puntos más que en 2024, siempre según sus datos.

"Es impresionante", ha reivindicado, explicando que cerca de un 10% eran turistas gallegos, mientras que casi un 48% eran viajeros nacionales y más de un 42% eran internacionales, siendo de estos el 70% portugueses.

"Portugal redescubrió la Navidad", ha subrayado el alcalde, apuntando a otros países como Italia, Estados Unidos o Alemania.