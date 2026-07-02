Arrancan los incentivos fiscales a empresas que colaboren con el Xacobeo 2027 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, han participado este jueves en la constitución de la Comisión Interadministrativa del Año Santo Xacobeo 2027, que echa a andar como el órgano encargado de impulsar, coordinar y supervisar el programa de apoyo a la celebración del Xacobeo 2027, así como de garantizar la correcta aplicación de los incentivos fiscales asociados a este acontecimiento.

El director de Turismo y el comisario del Xacobeo 2027 han valorado la constitución de este órgano que "por fin desbloquea la aplicación de los incentivos fiscales a las empresas que mostraron su voluntad de colaborar con este evento después de que desde la Xunta se insistiese en múltiples ocasiones en su activación", ha recordado Xosé Merelles.

Por su parte, Marcos Gómez Román ha dicho que "son muchas las empresas del tejido gallego que estaban esperando por este paso y que desde hoy ya están trabajando en su aportación a la programación del Xacobeo 2027".

La Comisión Interadministrativa ha celebrado su primera reunión este jueves y fue creada mediante un convenio subscrito entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco, Cataluña, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, la Comunidad Foral de Navarra y Castilla y León.

El acuerdo establece que el órgano constituido está formado por representantes del Gobierno central y las comunidades autónomas de Galicia, La Rioja, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra. Entre sus principales funciones figuran la aprobación de los planes y programas de actividades que podrán acogerse a los beneficios fiscales previstos para el Año Santo Xacobeo 2027; la aprobación del logotipo oficial del acontecimiento y de su manual de uso; la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y actuaciones del programa de apoyo; así como la remisión periódica de las certificaciones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En representación de la Xunta de Galicia forma parte de la comisión como vocal el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, mientras que la secretaría recae en el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román. Este órgano se encargará de analizar las propuestas presentadas por las empresas y por las entidades encargadas de la ejecución material de los planes y programas relacionados con el Xacobeo 2027.