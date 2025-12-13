Camino del Norte, 10 años como Patrimonio de la Humanidad y con el 57% de los peregrinos extranjeros de 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Glaiica, Xosé Merelles, ha participado este sábado en el acto de conmemoración del X Aniversario de la declaración de los Caminos del Norte como Patrimonio de la Humanidad, donde ha reivindicado la "relevancia de estas rutas como símbolo cultural y espiritual de Europa".

Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento y a la Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño su compromiso continuo con la conservación y promoción de la tradición jacobea.

Durante su intervención ha destacado también la importancia del Camino del Norte que pasa precisamente por Ribadeo como "puerta de entrada histórica" a la comunidad de una vía que fue recorrida durante siglos por peregrinos llegados de toda Europa y que continúa experimentando un crecimiento sostenido, con más de 21.400 compostelas recogidas este año y un marcado peso internacional, con un 57% sobre el total de caminantes.

Ha remarcado que, hasta octubre, visitaron la Mariña lucense 176.302 turistas, lo que supone un incremento del 1,3%, que hicieron 357.889 noches en los establecimientos hoteleros de la zona. Del total de viajeros, 27.841 fueron de origen internacional.

Asimismo, ha explicado que Galicia continúa avanzando en un modelo de gestión "más completo y preciso" de las rutas jacobeas, con la instalación de sensores para medir con rigor el flujo real de peregrinos.

Estos sensores instalados en los Caminos Francés, el Camino del Norte y el Camino Primitivo permiten indicar que el flujo de peregrinos está creciendo y el promedio de peregrinos que circulan por estas rutas representan un valor medio de 1,70 peregrinos por cada Compostela emitida hasta finales del mes de octubre.