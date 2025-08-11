CC.OO. reclama a los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo diálogo sobre la tasa turística

Archivo - Decenas de personas en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

Cree que puede ser "una herramienta útil", pero afea a los gobiernos de las tres ciudades la "exclusión sindical" del debate

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha reclamado a los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo la apertura de un diálogo sobre la tasa turística y les ha afeado la "exclusión sindical" del debate.

En una nota de prensa, el sindicato ha denunciado que, mientras en "la mayoría de los casos se consultó a las asociaciones empresariales del sector turístico y hostelero", no se dio la misma oportunidad a los sindicatos.

Esto, ha lamentado Comisiones Obreras, "impide un debate equilibrado" y "limita la posibilidad de que la voz del personal del sector sea escuchada".

"El turismo no puede construirse solo escuchando a las patronales; las personas trabajadoras también deben tener voz. Apostamos por un diálogo abierto y claro que lleve a un modelo turístico más justo, sostenible y beneficioso para todos y todas", han señalado las federaciones de Servizo de CC.OO., así como las Unións Comarcais del sindicato en A Coruña, Santiago-Barbanza y Vigo.

Con todo, el sindicato ha defendido que, "si se gestiona de forma adecuada", la tasa turística puede ser "una herramienta útil para reforzar la sostenibilidad y el equilibrio del modelo turístico".

Por todo ello, ha reclamado que los recursos obtenidos se destinen prioritariamente a mejorar los servicios públicos básicos, reforzar las condiciones laborales en el sector e invertir en la conservación del patrimonio y en la mejora de servicios como transporte, limpieza o seguridad ciudadana.