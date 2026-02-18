La Diputación de A Coruña destaca la apertura de vías de negocio tras participar en la feria HIP-Horeca

La Diputación de A Coruña participa en la feria HIP-Horeca - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña ha despedido este miércoles su participación en HIP-Horeca Professional Expo "con evidente satisfacción tras tres jornadas de intensa actividad en el puesto provincial bajo el lema 'El paisaje que sabe'".

Así lo señala en un comunicado en el que subraya que fue la primera participación de la institución provincial en esta feria profesional, que tuvo lugar en el Ifema de Madrid.

En el mismo, tuvieron lugar demostraciones culinarias, presentaciones de producto y talleres "que pusieron en valor la cadena de valor enogastronómica de la provincia".

Ya en otro ámbito de la institución provincial, informa de la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado de la licitación de las obras para construir un nuevo tramo de senda peatonal en la carretera provincial DP-5401, en Narón.