La Diputación de A Coruña presenta en Horeca Expo las propuestas gastronómicas de la provincia

A CORUÑA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña se estrena este lunes en HIP (Hospitality Innovation Planet)- Horeca Professional Expo, en el Recinto Ferial madrileño del Ifema.

Lo hace con una programación centrada en la "cocina en directo, las presentaciones de producto y los talleres de armonías dirigidos al público profesional".

Según informa, Santiago de Compostela y su comarca tendrán un "protagonismo destacado" en esta primera jornada. La misma, añade, contará también con la participación de productores y profesionales.

Serán de Bergondo, Coristanco, Ferrol, Ribeira, Arzúa y de la ciudad de A Coruña, ofreciendo una "muestra diversa del talento gastronómico y agroalimentario de la provincia".