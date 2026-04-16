La Diputación de A Coruña promociona en Gourmets la "excelencia gastronómica" de la provincia

La Diputación de A Coruña participa en Gourmets - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña ha cerrado este jueves su participación en la 39 edición del Salón Gourmets con un balance, señala el organismo provincial, "muy positivo".

Ha sido tras cuatro días de actividad en la principal feria internacional de alimentación y bebidas de alta gama del Estado, celebrada en Ifema, en Madrid.

El vicepresidente y diputado de Turismo y Promoción Económica, Xosé Regueira, ha valorado la presencia de la institución provincial en esta nueva edición del evento.

También ha destacado que, con ello, se sigue consolidando a la provincia de A Coruña "como una referencia gastronómica en el contexto internacional".

Regueira ha resaltado, además, que la participación de la Diputación de A Coruña en estos encuentros profesionales "permite abrir nuevas vías de negocio y facilitar contactos entre productoras, productores y profesionales del sector".