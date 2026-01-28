La Diputación de A Coruña reivindica en Madrid Fusión la enogastronomía de la provincia

La Diputación de A Coruña participa en Madrid Fusión - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña ha cerrado este miércoles su participación en Madrid Fusión 2026 con una reivindicación de la enogastronomía de la provincia.

"Una cadena de valor basada en el talento profesional, en la innovación, en el conocimiento y en la calidad del producto local", sostiene.

La institución destaca, por otra prte, la elevada afluencia de público a lo largo de las tres jornadas, así como el interés suscitado por los productos y el talento gastronómico de la provincia.

Sobre la presencia en Madrid Fusión, afirma que ha servido "para reforzar la campaña 'El paisaje que sabe' como marca de un territorio que entiende la gastronomía como un elemento estratégico de identidad, desarrollo y proyección exterior".