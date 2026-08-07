La Diputación ofrece a Aena, Xunta y Ayuntamiento un "pacto por Peinador" para la "recuperación" del aeropuerto

VIGO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha ofrecido este viernes a Aena, a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Vigo un "pacto por Peinador" para unir a las administraciones en la "recuperación" del aeropuerto olívico.

En un comunicado, el ente provincial ha informado de que Sánchez ha remitido una carta a las tres administraciones con el objetivo de "comenzar la urgente recuperación que el aeropuerto de Vigo necesita".

En concreto, la misiva fue enviada al director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca; al Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En ella, ha reivindicado que desde la incorporación de la Diputación en el grupo de trabajo de conectividad aérea de Galicia siempre ha expresado su voluntad de colaborar activamente para que Vigo y la provincia de Pontevedra consigan una mayor operatividad de Peinador.

"El gobierno provincial pudo analizar los casos de negocio estudiados por Aena, que constituyen un excepcional punto de partida para revertir la crítica conectividad de Peinador en este momento", añade la carta, indicando que el aeropuerto necesita nuevas vías de potenciación ante el "fracaso evidente" de una "política aeroportuaria descordinada".

Por ello, la Diputación, tomando como referencia "el modelo expuesto por Aena y en el que ya participa la Xunta" ha anunciado una inversión de 200.000 euros para promocionar cada nueva ruta que se establezca en Peinador, planteando este pacto para "seguir avanzando en esta propuesta y ahondar en la colaboración mutua".

La carta finaliza solicitando un encuentro para concretar todos estos aspectos y conseguir potenciar el aeopuerto de Vigo.