Diputación de Pontevedra pone en marcha una campaña para promocionar las fiestas gastronómicas de la provincia

PONTEVEDRA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra pondrá en marcha, a partir del 28 de enero y hasta finales de abril, una campaña destinada a promocionar las fiestas gastronómicas de interés turístico de la provincia.

El anuncio ha sido realizado este miércoles por el presidente provincial, Luis López, durante la presentación de las 'foodtrucks' que protagonizarán esta iniciativa, que recorrerá la provincia ofreciendo 366 degustaciones en cinco meses. Los pinchos estarán inspirados en los menús de las 25 fiestas gastronómicas de interés turístico gallego, nacional e internacional.

La campaña aspira a llegar a todos los rincones del mapa pontevedrés, ya que visitará los 61 ayuntamientos. Además de las degustaciones, el público encontrará material informativo sobre las fiestas protagonistas.

El diputado de Turismo y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, ha subrayado que la enogastronomía "es un elemento fundamental dentro de Rías Baixas". Así, ha destacado la variedad de productos que se podrán probar "desde la costa hasta el interior" y la necesidad de seguir ampliando la promoción más allá de las fronteras españolas para garantizar actividad y estabilidad laboral durante todo el año en el sector turístico.

También ha agradecido el compromiso del presidente provincial, recordando que el presupuesto en Turismo para 2026 crecerá un 17 % respecto a 2025.

Por su parte, el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha ensalzado la campaña como un paso más para fomentar la desestacionalización, puesto que "ayuda a mantener puestos de trabajo y establecimientos abiertos".

Pardal ha añadido que, incluso dentro de la propia provincia, hay "grandes desconocedores de todos los destinos y productos" disponibles, y ha añadido que la gastronomía y el enoturismo son la segunda razón por la que Galicia recibe visitantes.

El alcalde de Lalín, Xosé Crespo, ha hablado en nombre de los regidores presentes, reivindicando el papel central de la cocina en la oferta turística, ya que, según ha recalcado, "el turismo sin gastronomía no es un turismo completo".

Crespo ha presumido de la diversidad culinaria provincial, con ferias repartidas de norte a sur, asegurando que "no hay ninguna provincia en España que pueda presumir de una gastronomía tan rica y tan elaborada como Pontevedra".

En el cierre del acto, el presidente Luis López ha destacado que la campaña supone "un paso adelante en la diversificación de la oferta turística" y una "apuesta decidida" por un modelo sostenible y descentralizado.