La Diputación recuerda que Abel Caballero gastó 10 millones "de los vigueses" en vuelos y ninguno se consolidó

VIGO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha recordado este miércoles que el gobierno municipal de Abel Caballero "se gastó 10 millones de euros de los bolsillos de todos los vigueses" para subvencionar rutas desde Peinador y ninguno de esos vuelos se consolidó.

En declaraciones remitidas a los medios, Sánchez ha apuntado que tanto la Xunta, como la Diputación y la propia Aena respaldan el planteamiento de promocionar los aeropuertos gallegos en destino "y el único que va en sentido contrario es Abel Caballero".

Para la vicepresidenta provincial, el regidor insiste en "el clásico argumento falaz del ataque a Vigo", cuando las medidas que se plantean "son las mismas para los tres aeropuertos". "Pero, ¿quién ha llevado a Peinador a esta situación? No ha sido ni la Xunta de Galicia ni la Diputación de Pontevedra", ha recalcado.

Así, se ha referido al "modelo fracasado de subvencionar aerolíneas" por parte del gobierno local vigués y ha criticado que Caballero gastó 10 millones en rutas como las de Bolonia, Dublín, Edinburgo, Londres, Milán, París, Valencia, Mallorca o Sevilla, con el resultado de "cero rutas aéreas consolidadas". "Ninguna de esas rutas opera hoy en Peinador", ha constatado Luisa Sánchez.

"Es que de verdad no ha aprendido todavía la lección. Yo creo que haría mejor en sumar, en colaborar y en trabajar en favor del aeropuerto de Peinador, porque deberíamos remar todos en la misma dirección", ha reclamado.

UNA "NECEDAD"

Por su parte, el regidor olívico ha vuelto a arremeter contra la propuesta de la Xunta, que califica de "necedad", porque "por mucha publicidad que se haga, si no hay aviones, la gente no puede venir" a Vigo.

Tras acusar a Xunta y Diputación de Pontevedra de "acordar" que no pagarán vuelos desde Peinador, ha vuelto a acusar al gobierno gallego de "seguir pagando" conexiones en Lavacolla. "Esto es una pantomima para negarle vuelos a Vigo", ha insistido Caballero, que ha vuelto a denunciar que las administraciones gobernadas por el PP tienen "la estrategia de cerrar" Peinador.

Igualmente, ha arremetido también contra el BNG, y ha apuntado que, si fuera por los nacionalistas, "seguiríamos en las pallozas". "Necesitamos vuelos a Vigo, y lo demás son pamplinas, cuentos chinos", ha zanjado.