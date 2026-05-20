El empleo en hostelería, agencias de viaje y operadores sube un 1,5% en abril en Galicia hasta 87.838 personas

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas en abril, un 1,5% en Galicia, hasta 87.838 personas --distribuidos entre 66.100 asalariados y 21.738 autónomos--, tras sumar 1.324, según datos que publica este miércoles Turespaña.

En España, el número de afiliados vinculados a actividades turísticas superó los 2,99 millones de trabajadores a lo largo de abril, lo que supone un 3,3% más en comparación al mismo mes del año anterior, al sumar 94.478 personas en términos absolutos.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,2% interanual, el empleo turístico supone el 13,6% del total de afiliados.

Por sectores, la variación de afiliados fue positiva en hostelería, que aumentó en 34.200 afiliados (+1,8), mientras que las agencias y operadores turísticos perdieron 9.430 trabajadores (-13,2%).

Sobre el último sector, desde Turespaña ha aclarado que es "una cifra que no refleja una caída real", ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'.

En cuanto a los asalariados, éstos crecieron un 2,5% en abril, descendiendo un 7,90% en agencias y aumentando un 1,8% en hostelería --+2,9% en servicios de alojamiento y +1,5% en comidas y bebidas--.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 18% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 6,6%. En la actividad de hostelería se aprecia un alza del 1,6% por el aumento en los servicios de alojamiento (+20,2%) y de comidas y bebidas (+0,1%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 26% en el número de autónomos.

En abril, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas. En cifras absolutas, los mayores incrementos tuvieron lugar en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento de afiliados se dio en Comunidad Valenciana (+2,8%), seguida de Andalucía (+2,4%).