La Estación de Montaña Manzaneda registra 15.000 visitas en el comienzo de la temporada invernal

Un hombre en una tabla de 'snowboard' en la primera jornada de la apertura de la estación de Manzaneda (Ourense) para el esquí - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Montaña Manzaneda ha registrado 15.000 visitas en el período comprendido entre el 23 de diciembre y el 11 de enero de 2026, con un balance "muy positivo de afluencia y ocupación".

Según ha indicado la Xunta en una nota de prensa, así lo subrayó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante una visita este martes a las instalaciones. Merelles ha celebrado que "consolidan así su recuperación después de resultar afectadas por la ola de incendios del verano pasado".

En su visita, detalló que de un total de 14.559 usuarios, 8.915 fueron esquiadores y 6.844 visitantes, "unos datos que ponen de manifiesto el atractivo de Manzaneda no solo para la práctica de esquí, sino también como espacio de naturaleza y turismo familiar".

Además, el director de Turismo valoró la ocupación del complejo de alojamiento de la estación, que estuvo próxima al 87 %, "con picos que llegaron al 94 % en los días de mayor demanda".

En este sentido, los mejores registros se concentraron en los días centrales de vacaciones de Navidad y en fechas señaladas como la Nochebuena, Fin de Año y Año Nuevo. Coincidiendo con una "mayor afluencia" de visitantes y estancias de carácter "mayoritariamente familiar".