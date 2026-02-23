Galicia alcanza en enero 81.125 afiliados en hostelería, agencias de viaje y operadores turísticos, un 1,9% más

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galicia alcanzó en enero los 81.125 afiliados en hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos, lo que supone un 1,9% más que en el mismo mes de 2026, según datos publicados este lunes por Turespaña.

En concreto, la Comunidad registró 59.690 asalariados en estos sectores, un 2,5% más, así como 21.435 autónomos, creciendo un 0,2%.

A nivel nacional, los afiliados en hostelería, agencias y operadores turísticos también crecieron un 1,9% en enero, con más de 1,77 millones de personas.

En todo el sector turístico español, el empleo aumentó un 2,8, alcanzando una cifra total de 2,69 millones de trabajadores. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,7% interanual, el empleo turístico supone el 3,3% del total de afiliados. En enero continúa la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021.

La variación de los afiliados ha sido positiva en hostelería, donde se registra un aumento de 43.430 afiliados (16.543 en los servicios de alojamiento y 26.887 en los servicios de comida y bebidas), pero fue negativa en agencias de viajes, que descendió en 10.981 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 40.573 trabajadores.

CRECE EL NÚMERO DE ASALARIADOS EN EL SECTOR

En el primer mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico aumentó un 3,3% respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (-11%) y aumentó en hostelería (2,7%), y dentro de esta, se incrementó un 3,9% en los servicios de alojamiento y un 2,4% en los servicios de comida y bebida.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 18,5% del total de trabajadores afiliados, se incrementó un 0,7%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 2% debido al aumento en los servicios de alojamiento (24,2%) y de comidas y bebidas (0,3%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 29,1% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 65,7% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 1,9%. Este incremento fue debido a aumentos de los asalariados (2,3%) y de los autónomos (0,1%).

EL MAYOR INCREMENTO EN ANDALUCÍA.

En enero de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas excepto en Ceuta y Melilla, donde no varía.

En cifras absolutas, el mayor incremento se ha dado en Andalucía (8.648 trabajadores más), seguida de la Comunidad Valenciana (7.825) y Canarias (3.773).

En cuanto a valores relativos, en primer lugar, la que más crece es la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, Aragón (4,1%) y Andalucía en tercer lugar (2,9%).