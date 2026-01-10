Galicia llevará a Fitur más de 50 propuestas dentro de un modelo "sostenible, responsable y diversificado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Galicia llevará a la feria Fitur 2026, desde el miércoles 21 al 23 de enero, más de 50 presentaciones turísticas comprometidas con un modelo "sostenible, responsable y diversificado", en el que se "pone en valor la identidad propia de los territorios".

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, a lo largo de tres jornadas, la comunidad gallega presentará en el recinto Ifema propuestas de turismo deportivo, cultural, termal, gastronómico y del Camino de Santiago.

Así, la programación del stand de Galicia abarca propuestas vinculadas al patrimonio, a la naturaleza, al turismo activo y a la oferta gastronómica de la comunidad.

De esta manera, han destacado iniciativas como la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, los itinerarios enogastronómicos o proyectos singulares centrados en aspectos como la recuperación de la gastronomía tradicional.

También, el Camiño do Litoral, una de las apuestas del Gobierno autonómico por la puesta en valor del turismo náutico y marinero que recorre toda la franja costera de la comunidad a lo largo de más de 1.300 kilómetros.

Además, los itinerarios xacobeos vuelven a ser uno de los ejes centrales de la presencia gallega en Fitur y más teniendo en cuenta el Xacobeo 2027. Por ello, en la feria se presentarán acciones vinculadas a las diferentes rutas.