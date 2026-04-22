Galicia será sede del turismo sostenible europeo durante el Xacobeo 27

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, está participando en la Asamblea General anual de NECSTouR, la red de regiones europeas centrada en promover el turismo sostenible y competitivo, un encuentro que se desarrolla bajo el lema 'Turismo y cultura: de la creación al legado' y que tiene lugar estos días en Bourges, en el Valle de Loira (Francia).

En el marco de esta reunión, la entidad viene de acordar la celebración de la próxima cita anual en Galicia, coincidiendo con el Xacobeo 2027.

Durante su participación en el evento, Xosé Merelles ha destacado la importancia de acoger en la comunidad gallega la próxima reunión de este órgano, que contribuirá a continuar afianzando el destino Galicia como un referente en sostenibilidad y competitividad coincidiendo con una celebración que convertirá la comunidad gallega en un gran polo de atracción turística.

NECSTour, entidad presidida por Matheieu Cuip, acordó esta designación de Galicia para acoger su reunípon anual en 2027, después de que Turismo de Galicia presentara oficialmente la candidatura el pasado mes de octubre en una reunión que tuvo lugar en Bruselas.

Xosé Merelles ha destacado la apuesta que se viene haciendo desde Galicia "por un turismo sostenible a la par de la tradición e idiosincrasia del Camino de Santiago, declarado en 1987 como primer Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa".

Galicia, junto con Cataluña, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana forman parte de este organismo de ámbito europeo que ofrece un marco de colaboración para mejorar la gestión de los distintos destinos turísticos.