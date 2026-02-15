Galicia vive un domingo de Entroido con cielo encapotado y lluvias moderadas

Entroido de Budián, la aldea donde ardieron nueve casas en el devastador incendio del pasado mes de septiembre - CARLOS CASTRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galicia y concretamente Lugo y Ourense han vivido una nueva jornada de Entroido, en la que las precipitaciones han vuelto, aunque de forma moderada.

Tras los incendios que asolaron la Comunidad en los pasados meses de agosto y septiembre, la aldea lucense de Budián -- epicentro del incendio de Pantón en el que ardieron nueve casas --, ha celebrado una de las citas clave de su Entroido este domingo, 15 de febrero.

Y es que un grupo de vecinos de Budián recuperaron en 2021 uno de las tradiciones más desconocidas de la provincia, con las figuras de 'Os Brancos', damas vestidas de blanco y 'O Farranquí' personajes con motivos de naturaleza y animales.

Durante la jornada, se han recorrido las aldeas de la parroquia, y los personajes han ido de casa en casa pidiendo dulces, jamón o vino, como es tradición.

Al acabar la ruta, los vecinos se han juntado en Budián para hacer una comida.

ESTRENO EN LAZA

En Ourense, los peliqueiros de Laza se han estrenado en un domingo cargado de visitantes. Las calles de la localidad han recibido a esta figura, cuya indumentaria se basa en una máscara de madera, chaqueta con flecos, cencerros y una fusta.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, han asistido a la celebración, que contó con las charangas Bandiños Band y Big Band.

En su visita, Allegue y González han conocido el ritual de la vestimenta de los peliqueiros y participaron en la recepción a estas máximas autoridades del Entroido Laza, así como en el posterior reparto de bica.

La jornada se ha alargado todo el día, con música, desfile de carrozas y la orquesta Solara. Finalmente, a la noche, hay Verbena con Discomobil Gramola.