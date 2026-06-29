Los gallegos realizan 1,67 millones de viajes hasta marzo, un 4,3% más, y el gasto sube un 24,33%

Mapas con cifras de viajes de residentes en España. Los españoles realizaron 33,2 millones de viajes en el primer trimestre del año, un 4,4% menos que en el mismo periodo de 2025 y su menor cifra para un primer trimestre desde el año 2022, según datos pub - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gallegos realizaron 1.674.573 viajes en el primer trimestre del año, un 4,3% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto se incrementó un 24,33%, hasta 603,5 millones de euros, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, el conjunto de los españoles realizaron 33,2 millones de viajes en el primer trimestre del año, un 4,4% menos que en el mismo periodo de 2025 y su menor cifra para un primer trimestre desde el año 2022.

Pese al retroceso de los viajes realizados entre enero y marzo, el gasto efectuado aumentó un 2,5% interanual, hasta los 11.454 millones de euros, cifra récord para un primer trimestre.

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional disminuyeron un 5,7%, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 3,7%.

El 42,9% de los viajes efectuados en el primer trimestre fue por ocio y vacaciones, mientras que el 38,3% tuvo por objetivo visitar a familiares y amigos.

Según Estadística, los viajes de ocio, recreo y vacaciones descendieron un 6% en el primer trimestre en comparación con el mismo trimestre de 2025, mientras que las visitas a familiares o amigos bajaron un 7,9%.

Por contra, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales aumentaron un 5,2% y los realizados por otros motivos se incrementaron un 12,5%.