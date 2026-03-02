El Gobierno y la Asociación Gallega de Actividades Náuticas abordan el impulso de proyectos turísticos

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, mantiene una reunión con la Asociación Gallega de Actividades Náuticas (AGAN+) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

A CORUÑA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente y el vicepresidente de la Asociación Gallega de Actividades Náuticas (AGAN+), Manuel Soliño y José Manuel Fernández, para analizar la evolución de la proyectos que el grupo está desarrollando con el apoyo del Gobierno central.

Durante el encuentro, Pedro Blanco ha destacado la Red de Cruceros Costero y Fluvial, "una iniciativa pionera que AGAN+ lideró en el su creación y extensión por toda España y que cuenta con el apoyo de 2 millones de euros del Plan de Recuperación del Gobierno, situando el Galicia está a la vanguardia de este modelo turístico", indica la Delegación del Gobierno en Galicia.

Del mismo, subraya que se trata de "un proyecto estratégico con una clara proyección internacional, basado en la digitalización de los servicios, la sostenibilidad ambiental y la columna vertebral del territorio".

También ha felicitado a la asociación por su trabajo y su trayectoria, coincidiendo con su 25 aniversario, reconociendo su capacidad de innovación y cooperación a lo largo de los años.

Por último, ha transmitido el compromiso del Gobierno de España de continuar trabajando de la mano con el sector para consolidar y expandir un proyecto, "lo cual ya es un éxito y supone una clara apuesta por una un desarrollo sostenible, moderno y con visión de futuro para Galicia".