Islas Cíes recibirán más de 5.000 visitas en Semana Santa, tras la recuperación integral del pantalán de Rodas

VIGO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha visitado este martes las Islas Cíes y ha avanzado que la previsión para Semana Santa es que el Parque Nacional Illas Atlánticas, reciba más de 7.000 visitas y, en el caso de Cíes, rozan ya las 5.700 reservas.

Ángeles Vázquez ha señalado que la afluencia prevista es muestra del modelo por el que apuesta la Xunta, que garantiza la preservación del espacio natural, sus valores ambientales y etnográficos, a la vez que promueve un turismo sostenible y respetuoso.

En su visita, la conselleira ha participado en la plantación de nuevos ejemplares de camariña (Corema Album), un tipo de arbusto propio de la costa atlántica, y ha explicado que el Parque Nacional, en colaboración con la UVigo y el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural de la USC, están consiguiendo "avances pioneros" para garantizar la preservación de esta especie vegetal.

Así, en el marco del proyecto Life Insular, el personal del Parque ha conseguido reproducir camariña de forma natural en el vivero del parque, obteniendo 300 ejemplares. En 2024 se plantaron los primeros ejemplares en la duna de Cíes y, en las próximas semanas, el vivero contará con más de 2.300 ejemplares destinados a reforzar las poblaciones naturales.

En su visita, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático también ha comprobado los resultados de las obras de recuperación integral del pantalán de Rodas, dañado tras el paso de la borrasca Kristin. Así, el pantalán estará plenamente operativo en Semana Santa.

Ángeles Vázquez ha puesto en valor la coordinación de su departamento y del Puerto de vigo, que desarrolló esta actuación de recuperación con una inversión de 40.000 euros. Igualmente, ha explicado que la Xunta licitó la adquisición de madera para renovar la pasarela de la playa de Rodas, que conecta el arenal con el muelle.

La previsión es que los trabajos más urgentes de acondicionamiento se ejecuten antes del inicio de la temporada de verano, y la renovación integral de la pasarela se hará una vez finalizada la época estival.