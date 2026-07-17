López (Hotusa) destaca una "transformación silenciosa" de la oferta en España: "No son los mismos hoteles"

Archivo - El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, durante el I Foro Barcelona, en el World Trade Center, a 17 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El evento, que está organizado por el Grupo Hotusa con el apoyo de Turismo de Barce - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, ha destacado que España está viviendo una "transformación silenciosa" en relación con una "profunda" renovación de su planta hotelera, tanto en los destinos vacacionales como en las ciudades, que ofrecen un mayor nivel de prestaciones y una propuesta de valor "claramente superior".

"Nos dicen que los precios de los hoteles están creciendo y, en cierto modo, es verdad. Pero no son los mismos hoteles; son otros hoteles los que se están generando", ha indicado en un nuevo episodio del proyecto '3 minutos con Grupo Hotusa'.

Para López, esta evolución representa una oportunidad para el país de redefinir su posicionamiento turístico. "España puede elegir el turismo que quiere tener", ha asegurado, defendiendo un modelo orientado a atraer viajeros de mayor capacidad de gasto y a competir desde la calidad más que desde el volumen.

En este sentido, considera que el país cuenta con ventajas estructurales "difíciles de igualar", como la seguridad, unas infraestructuras aeroportuarias de "primer nivel", el patrimonio histórico y cultural, la gastronomía, el clima o el estilo de vida.

No obstante, el presidente de la hotelera español cree que el gran reto del cara al futuro residen también en elevar la calidad de los propios destinos, ya que "el producto está". En este punto, ha defendido la necesidad de seguir modernizando las infraestructuras, potenciar las conexiones aéreas intercontinentales y avanzar hacia un turismo cada vez más basado en las experiencias.

En su intervención, además, ha valorado el papel transformador del turismo en España durante las últimas décadas, que "contribuyó a la modernización de España en los años 60 y transformó las ciudades a partir de los años 90", y el tejido de empresas familiares por su "vocación de permanecer en el tiempo, arraigo con el territorio y voluntad de contribuir a transformarlo".

Finalmente, en su opinión, la innovación destaca como uno de los "grandes desafíos estratégicos" para reforzar la competitividad del sector y favorezca la fidelización del cliente para mantener el liderazgo internacional alcanzado por España.