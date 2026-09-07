Luz verde del pleno de Vigo a la tasa turística: de 0,80 a 2 euros, según el alojamiento

Archivo - Cientos de personas en el encendido del alumbrado navideño de Vigo, en noviembre de 2025. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Vigo ha aprobado este lunes, con los votos favorables del gobierno local socialista y el voto contrario de PP y BNG, la tasa turística que se implantará, de forma progresiva, a partir del 1 de octubre y que gravará a los visitantes con cantidades de entre 0,80 y 2 euros, según el tipo de alojamiento.

La ordenanza establece que, para los hoteles de 5 estrellas (normales y superior) y los de 4 estrellas superior, la tasa será de 1,82 euros más IVA (2 euros); para el resto de hoteles de 4 estrellas y 3 estrellas, será de 1,46 euros más IVA (1,60 euros); para el resto de hoteles y pensiones la tasa será 1,09 euros más IVA (1,20 euros); para viviendas de uso turístico será de 1,46 euros más IVA (1,60 euros); para albergues, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamento y viviendas turísticas será 0,73 euros más IVA (0,80 euros).

Igualmente, se establece una tasa turística de 1,20 euros para estancias en embarcaciones de cruceros turísticos, aunque en este caso no se aplicará hasta el 1 de julio de 2027.

En todo caso, la ordenanza contempla supuestos de "recargo cero" y exenciones. Así, desde su entrada en vigor, prevista para octubre de este año, hasta el 1 de julio de 2027, habrá un recargo cero para la tercera, cuarta y quinta pernocta y, a partir de entonces, se computará un máximo de cinco pernoctas por cada estancia.

Por otra parte, no estarán sujetas a la tasa las estancias por motivos de salud (para la persona y sus acompañantes), las estancias de deportistas federados por la concurrencia a competiciones, las estancias realizadas por causa de fuerza mayor (derivadas de alojamientos gestionados a través de los servicios sociales municipales).

Además, quedan exentos de la tasa los menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65 %, estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública, estancias en los albergues públicos gestionados por la Xunta a través del Plan Xacobeo y estancias en albergues juveniles.

DEBATE PLENARIO

En el pleno de este lunes, el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha defendido la implantación de esta tasa, que es "la más barata" de las ciudades de la fachada atlántica y más baja que en ciudades como A Coruña o Santiago. "Es una tasa equilibrada, proporcionada", ha subrayado, antes de insistir en que la implantación será "progresiva".

Aneiros ha señalado que los ingresos por esta tasa servirán para reforzar la promoción turística de la ciudad y ha explicado que fue anunciada "con tiempo", por lo que los operadores y el Puerto tienen tiempo para hacer su planificación.

Mientras, el PP ha criticado que la ordenanza "no ha sido fruto del consenso" con el sector y que incluso el propio alcalde, Abel Caballero, rechazó en 2023 establecer ese tipo de impuesto.

Asimismo, la concejal 'popular' Patricia García ha reclamado al gobierno local que "concrete" cuál será el destino de los fondos que se recauden y ha concluido que esta tasa solo tiene "un fin recaudatorio".

Por contra, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado que, cuando los nacionalistas propusieron implantar una tasa turística en 2024, el gobierno local se opuso y "ridiculizó" la propuesta. Ahora, se ha aprobado una ordenanza que, según ha remarcado, "es un invento recortado", que "no responde a los intereses" de la ciudad.

Pérez Igrexas ha afeado que la tasa no alcanza el máximo que permite la ley y que incluso contempla "regalos fiscales" para los grandes operadores. "Será un fondo para retroalimentar este modelo, de seguir atrayendo un turismo masivo", ha advertido, y ha añadido que lo recaudado debiera dedicarse a cuestiones como vivienda, refuerzo de los servicios públicos y, en definitiva, a "compensar el impacto negativo" del turismo en la ciudad.