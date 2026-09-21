Merelles anima a las empresas a pedir ayudas a la eficiencia energética para lograr un sector más sostenible

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha inaugurado este lunes la Jornada informativa sobre las ayudas a la eficiencia energética, unos apoyos que ha animado a las empresas a soliciar para lograr un sector "más sostenible".

Durante su comparecencia en el acto, que ha tenido lugar en la Cidade da Cultura, Merelles ha destacado que esta nueva convocatoria prueba que "la Xunta apuesta por un sector turístico más eficiente y sostenible, más competitivo, innovador y respetuoso con el medio ambiente, promoviendo la reducción del consumo energético en el sector e impulsando el uso de energías renovables, con el objetivo de reducir la huella de carbono derivada de su actividad".

En el año 2025, Turismo de Galicia invirtió más de 11 millones en obras de eficiencia energética en establecimientos del sector. Desde 2022, ha recordado Merelles, la Xunta "viene impulsando esta línea de apoyo, con una inversión global de más de 14 millones y 200 establecimientos turísticos beneficiados".

La convocatoria de 2026 se abrió el pasado 7 de septiembre y cerrará el 7 de diciembre. En ese plazo de tres meses, las empresas pueden optar a parte de los nueve millones de euros presupuestados para los ejercicios 2026 y 2027.

La cantidad de la ayuda dependerá del ahorro energético conseguido con las actuaciones, siempre que lleguen hasta un mínimo de mejora del 30% en ahorro. Además, para poder optar a ellas, los proyectos deberán tener un carácter integral y combinar actuaciones de eficiencia energética con inversiones en energías renovables en establecimientos de alojamiento y restauración.

Así, entre las actuaciones subvencionables están la mejora de la envolvente de los edificios, la renovación de la iluminación por sistemas más eficientes, así como la implantación de instalaciones de energía solar térmica, geotermia, biomasa, aerotermia o hidrotermia y sistemas fotovoltaicos para autoconsumo.