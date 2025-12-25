La ocupación en los albergues de la red pública del Xacobeo crece un 3,2%

Albergues de la Ruta Xacobea - TONO ARIAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ocupación en los albergues de la red pública del Xacobeo ha crecido un 3,2% y supera ya las 261.000 noches entre enero y noviembre de este año, según datos aportados por la Xunta. El Camino Francés se mantiene como la ruta más demandada, mientras que A Coruña es la provincia que registra el mayor número de noches.

A falta de conocer los datos del mes de diciembre y ya superadas las 500.000 compostelas entregadas, los albergues de la Xunta de la Red Pública del Xacobeo suman un total de 261.073 noches que se distribuyen en los once primeros meses de 2025, 8.244 noches más que en el mismo período de 2024.

Por meses, agosto fue el de mayor afluencia con 38.799 noches registradas, seguido de julio, con 35.190; septiembre, con 32.662; mayo, con 32.594 y junio con 31.907 noches.

De este modo, en el período mayo-septiembre se supera el promedio de 30.000 noches en cada uno de estos meses. "Precisamente, el número de noches alcanzado particularmente en los meses de mayo y septiembre confirman el avance en los esfuerzos de desestacionalización de la Xunta de Galicia", remarca esta última.

"Algo en el que abundan también los buenos datos que firman los meses de abril, con 28.515 noches, a pesar de que aquí habría que incluir el efecto de la Semana Santa, y octubre, en el que se hicieron 27.492 noches en albergues públicos de la Xunta".

RUTAS

Por rutas, el Camino Francés se confirma como la ruta más demandada, con 107.274 noches registradas entre los meses de enero y noviembre, 288 noches más que en el período de 2024. Siguen los albergues del Camino Portugués, en los que se hicieron 57.281 noches, experimentando el mayor crecimiento en términos absolutos con respecto al mismo período del año anterior, con 4.129 noches más.

Le siguen los del Inglés, con 20.270 noches, el segundo de mayor incremento con 3.163 noches más; el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, con 18.588; y el Camino Primitivo, en el que se hicieron 17.847 noches.