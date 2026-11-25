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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El turismo rural de Galicia cuenta con un 40% de ocupación para el puente de diciembre, el segundo peor dato del país, según EscapadaRural.

Los alojamientos rurales españoles alcanzan una ocupación media del 55% para el próximo puente de diciembre, lo que supone un descenso del 8,3% respecto a 2025, cuando la tasa se situó en el 60%.

Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza las previsiones de ocupación, con un 68%, seguida de Madrid y Navarra, ambas con un 65%. A continuación, se sitúan Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, con un 62% cada una, y Murcia, con un 61%.

En el extremo contrario, el País Vasco presenta la menor ocupación prevista, con un 39%, seguido de Galicia (40%), Cantabria (42%) y La Rioja (43%).

El calendario festivo también influye en las previsiones de ocupación, ya que los territorios que cuentan con festivo el lunes 7 de diciembre registran una media del 56%, frente al 54% de aquellos que no disfrutan de esta jornada, una diferencia de dos puntos porcentuales, aunque Navarra (65%) y la Comunidad Valenciana (62%) destacan entre las comunidades que no cuentan con ese festivo adicional.

CÓRDOBA Y HUELVA LIDERAN CON UN 79%

Por provincias, Córdoba y Huelva comparten la primera posición del ranking, con una ocupación prevista del 79%. Les siguen Jaén, con un 75%, y Sevilla, con un 72%. Palencia alcanza el 70%, mientras que Zaragoza se sitúa en el 69%.

Entre las provincias que no tienen festivo el lunes 7 de diciembre, Navarra registra la mayor ocupación, con un 65%, seguida de Valencia y Toledo, ambas con un 63%, Castellón (62%) y Lleida (61%).

El análisis provincial refleja una mayor diferencia en función del calendario festivo, ya que las provincias que disfrutan del lunes 7 de diciembre como festivo presentan una ocupación media del 61%, frente al 52% de aquellas que no cuentan con esta jornada, lo que supone una brecha de nueve puntos porcentuales.

MAYOR VOLUMEN DE RESERVAS

En cuanto al volumen absoluto de reservas, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón son las comunidades autónomas que concentran un mayor número de reservas para el puente de diciembre.

Por provincias, destacan Navarra, Toledo, Ávila, Girona, Lleida y Cuenca por su volumen de reservas, aunque la plataforma señala que los territorios con más reservas no tienen por qué coincidir con los que presentan mayores porcentajes de ocupación, ya que este indicador mide la proporción de plazas ocupadas sobre el total de las disponibles en cada destino.

La responsable de Comunicación de EscapadaRural, Ariadna De Salsas, destaca la diversidad de destinos que ofrece el turismo rural en España, desde propuestas de interior y montaña hasta territorios con una climatología más suave, que permiten adaptar las escapadas a las preferencias y experiencias buscadas por los viajeros.

De Salsas también apunta que el puente de diciembre supone el inicio de un mes especialmente favorable para el sector, marcado por las escapadas de Navidad y Fin de Año. En este sentido, subraya el atractivo del turismo rural para quienes buscan desconectar, disfrutar de la naturaleza y descubrir destinos con encanto, así como de sus tradiciones gastronómicas y feriales.