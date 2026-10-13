Los pasajeros de los aeropuertos gallegos caen un 5,4% en septiembre y solo Vigo logra incrementar viajeros

VIGO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos gallegos registraron 477.492 pasajeros en el mes de septiembre, lo que supone un 5,4% menos que en el mismo mes de 2025, según datos publicados este martes por Aena, que indican que solo Vigo logró aumentar el número de viajeros en el noveno mes del año, con 94.188 personas.

De esta manera, el aeródromo olívico creció un 1,3% más, acumulando en lo que va de año 838.993 viajeros, un 0,9% más que en el mismo periodo del ejercicio previo.

Por Santiago pasaron este septiembre 280.908 pasajeros, un 7,3% menos, por lo que hasta septiembre utilizaron el aeropuerto de la capital gallega unos 1,8 millones de personas, bajando más de un 25%, aunque cabe tener en cuenta que pasó 28 días cerrado en el mes de mayo por obras.

A Coruña contabilizó 102.396 pasajeros en septiembre, bajando un 5,8%, aunque creció en lo que va de año un 12,3%, hasta casi 1,08 millones de pasajeros.