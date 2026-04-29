Los peregrinos ya pueden contratar online con Correos el envío de sus bicicletas al finalizar el Camino

Peregrino bicicleta Correos. - CORREOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto a disposición de los peregrinos que vayan a hacer el Camino de Santiago en bicicleta la posibilidad de contratar online el envío de sus bicis de vuelta a sus lugares de origen.

Esta novedad, ha detallado Correos, se estrena en el Paq Bicicleta, que hasta ahora solo podía solicitarse en oficina. De este modo, la contratación a través de la página web permite dejar todo reservado antes de iniciar la ruta y así "evitar la preocupación de cómo hacer regresar la bicicleta de vuelta a casa".

El servicio de Paq Bicicleta puede solicitarse a través de un formulario en el que se indica la fecha en la que se desea enviar la bici desde la Oficina Principal de Correos de Santiago, cuántas bicis son y la oficina postal de destino.

Además, para los peregrinos que opten por esta modalidad, Correos ofrecerá cajas más grandes (170 cm de largo, 30 cm de ancho y 90 cm de alto) para poder embalar la bicis con el mínimo desmontaje.

Contarán con un seguro de 300 euros, ampliable según las necesidades, y un número de seguimiento para tener la bici localizada en todo momento. Los peregrinos podrán realizar envíos todos los días, de lunes a domingos, festivos incluidos, de 08.30 a 20.30 horas.