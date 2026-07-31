Las pernoctaciones extrahoteleras crecen un 9,3% en junio en Galicia

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros gallegos --que incluyen apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- se situaron en 473.188 en junio, lo que representa un incremento del 9,33% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Galicia subieron de 90.048 a 95.756, con una estancia media de 2,59 días el pasado junio.

Las pernoctaciones en campings ascendieron de 158.077 a 195.633, con una estancia media de 3,6 jornadas. En turismo rural, pasaron de 38.393 a 41.906, de las cuales 30.015 fueron en la modalidad de casa rural (de media 1,65 días de estancia).

Por último, en albergues gallegos, las pernoctaciones contabilizadas en junio de este año fueron 139.893, dato algo inferior a las 146.304 del mismo mes de 2024. Los peregrinos del Camino de Santiago realizaron 58.520 de estas pernoctaciones, con una estancia media de una jornada.

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles --que incluyen apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- superaron los 14,9 millones durante el mes de junio de 2026, lo que representa un descenso del 2,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

El retroceso estuvo determinado por la contracción del mercado internacional, cuyas pernoctaciones descendieron un 4,8%, mientras que la demanda de residentes mostró una mayor estabilidad con una ligera caída del 0,7%. Por su parte, la estancia media global se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero.

Atendiendo a la tipología de alojamiento, los apartamentos registraron un bajón del 3,6% interanual en sus pernoctaciones, condicionados por la caída del 6,4% entre los no residentes, frente al descenso del 1,9% de los residentes.

Pese al menor volumen, la ocupación por plazas en esta modalidad se elevó un 1,9% hasta situarse en el 41,1%, con Canarias como destino preferido (más de 2 millones de pernoctaciones) e Islas Baleares al frente en ocupación (79,5%). Reino Unido figuró como principal mercado emisor, concentrando el 35,6% del total.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido para alojarse en un apartamento, con más de 736.000 pernoctaciones. Isla de Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 83,8%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

DESCENSOS EN CAMPINGS, RURAL Y ALBERGUES

En los campings, las pernoctaciones bajaron un 0,9% interanual durante junio. La baja de los viajeros nacionales (-1,7%) no pudo ser compensada por el leve repunte de los extranjeros (+0,3%), con los Países Bajos como mercado líder (23,0% del total).

Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 2,8 millones de pernoctaciones, y un descenso del 7,4% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 67,1% de las parcelas ofertadas, según los datos del Instituto Estadístico.

Por zonas turísticas, Costa Brava fue el destino preferido, con más de 1,4 millones de pernoctaciones. Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 69,3%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Benidorm y Mont-roig del Camp.

Por su parte, el turismo rural anotó una leve caída del 0,3%, lastrado por la demanda internacional (-2,9%), aun cuando el turismo residente avanzó un 1,3%. Islas Baleares encabezó las preferencias en esta categoría superando las 249.000 pernoctaciones (+10,1%) y firmando el mayor grado de ocupación (67,3%).

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 190.000 pernoctaciones, y alcanzó la mayor ocupación, con el 67,5% de las plazas ofertadas.

La caída más pronunciada se dio en la red de albergues, donde las pernoctaciones se desplomaron un 13,2% impulsadas por los retrocesos del mercado nacional (-10,8%) y del no residente (-16,1%), situando a Galicia como el destino más demandado.

En cuanto a la evolución de las tarifas, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) se incrementó un 4% respecto a junio de 2025 y el de Campings (IPAC) un 2,1%. En sentido opuesto, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) registró una caída del 0,1%.