Las pernoctaciones hoteleras en Galicia suben un 3,2% en abril y el número de viajeros crece un 3,7%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Galicia contabilizó 775.924 pernoctaciones hoteleras el pasado mes de abril, lo que supone un 3,2% más que en el mismo mes de 2025, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Este incremento queda por encima de la media nacional, ya que en el total de España las pernoctaciones en este tipo de establecimientos se incrementaron en abril un 1,1%, con más de 29,2 millones de noches.

De esta manera, el número de viajeros registrados en la Comunidad creció hasta 462.259 personas, un 3,7% más, con una media de 1,68 noches. De este total, 188.925 eran extranjeros.

Todas las provincias gallegas vieron subir su número de visitantes en abril excepto Lugo, donde bajó un 9,2%, hasta 72.220 personas.

A Coruña experimentó 214.993 viajeros, un 10,5% más, mientras que Ourense y Pontevedra 31.780 y 143.266 personas, respectivamente, un 9,3% y un 0,47% más que en abril del año pasado.

Entre otras cifras, el grado de ocupación de las habitaciones de los hoteles gallegos se quedó en abril en casi el 47,7%.

En cuanto a precios, la tarifa media diaria de los hoteles gallegos ascendió a 71,63 euros, un 3% más, con unos ingresos medios por habitación disponible de casi 33,7 euros, un 7% más que en abril de 2025.