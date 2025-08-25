La Plataforma fronte á Masificación Turística pide una moratoria de licencias para VUT en Vigo

VIGO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma fronte á Masificación Turística de Vigo y O Morrazo se ha dirigido por carta al gobierno municipal de la ciudad olívica para solicitar una moratoria de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) y, aunque ha valorado positivamente el anuncio de una ordenanza para regular estos alojamientos, ha advertido de que debe ir "en la dirección de limitar y regulgar la expansión" de este tipo de viviendas.
La Plataforma ha subrayado la importancia de "acabar con este uso ultraespeculativo de la vivienda", para permitir que los vecinos sigan viviendo en sus barrios, y ha recordado que hay una proliferación "incontrolada" de VUT y apartamentos turísticos, lo que genera una presión sobre el mercado de alquiler, dificultad de acceso a la vivienda habitual y conflictos de convivencia entre residentes y turistas.
El documento inicial de la ordenanza incluye medidas como la clasificación como uso terciario hotelero, la necesidad de una entrada independiente, la limitación por zonas, cupos máximos por edificio o sistema de inspección y control, pero la Plataforma ha advertido de que la limitación solo de determinadas zonas producirá "efecto contagio" y trasladará el problema a otros barrios. A esto se suma el problema que supone que aumentan los edificios dedicados por entero a VUT.
Por ello, en su carta al Ayuntamiento, reclaman una moratoria para este tipo de actividad en todo el municipio, que debe extenderse "hasta que se resuelva el problema de acceso a una vivienda digna, estable y asumible", ha señalado Juan Medela, portavoz del colectivo.