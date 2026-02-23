El Pleno de Vigo aprueba una moción para que la Reconquista sea de Interés Turístico Internacional

VIGO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este lunes una moción presentada por el PP para impulsar la declaración de la Reconquista como Fiesta de Interés Turístico Internacional, aunque la propuesta solo ha contado con el respaldo explícito de los 'populares', mientras que PSOE y BNG se han abstenido.

La portavoz municipal del PP, Luisa Sánchez, ha trasladado al Pleno su propuesta de iniciar los trámites para lograr ese reconocimiento, instando también a la Xunta a que se implique, y ha pedido el apoyo del resto de grupos, alegando que se trata de una iniciativa "que trasciende a las siglas y a la ideología".

La concejal ha incidido en que no se trata de una moción "para el PP" sino "para Vigo, para sus vecinos, para los comerciantes, para todos los que participan en la fiesta", por lo que ha hecho una "invitación al consenso".

Además, ha apuntado que, desde 2019, el gobierno local no ha iniciado expediente alguno para lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, ni se conocen gestiones ante la Xunta o ante el ministerio.

EXIGEN MÁS APOYO ECONÓMICO DE LA XUNTA

Su propuesta, no obstante, ha sido recibida con críticas, tanto por parte del gobierno local como del BNG. Así, la concejal socialista Yolanda Aguiar ha asegurado que el Ayuntamiento "ya está trabajando" para conseguir esa declaración, y que lo está haciendo desde que, en 2019, la Reconquista fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Con todo, ha explicado Aguiar, ese proceso requiere apoyo económico para cumplimentar todos los requisitos exigidos, entre ellos la proyección internacional de la fiesta. Por ello, y tras recordar que la Xunta aporta actualmente unos "25.000 pírricos euros" a la Reconquista, ha exigido al PP que reclame un convenio al gobierno gallego para que apueste decididamente por esa celebración.

En ese sentido, ha recordado que la Xunta destina distintas cantidades a otras celebraciones en otros puntos de Galicia, como la Festa da Filloa de Lestedo, la Festa do Albariño, el Corpus de Ponteareas o las fiestas de los Indianos en Ribadeo. Por ello, ha subrayado que la administración autonómica debe aportar, al menos, la misma cantidad que el Ayuntamiento.

"APROPIACIÓN" DE LA FIESTA

Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado que el PP haya querido "apropiarse" de una celebración que goza del apoyo de toda la ciudad, y ha tildado de "imprudencia" utilizar la Reconquista "de modo partidista". "El PP intenta anotarse un tanto", ha señalado el edil nacionalista, que ve "preocupante" que la iniciativa no haya partido de la asociación vecinal del Casco Vello, auténtica impulsora y artífice del éxito de la celebración.

Por ello, Pérez Igrexas pidió (sin éxito) que el PP retirase la moción y ha matizado que, aunque comparte el fondo de la misma, debe ser la entidad organizadora la que tome la iniciativa para que se llegue a un acuerdo unánime (Luisa Sánchez ha aclarado que la asociación es conocedora de la moción y que ha trasladado su apoyo, siempre que no se politice).