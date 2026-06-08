Pontevedra, entre las provincias en las que más creció el gasto turístico en Semana Santa, según BBVA Research

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pontevedra fue, tras Bizkaia, la segunda provincia más dinámica en Semana Santa, es decir, en la que más se incrementó el gasto turístico computando tanto extranjeros como nacionales, según el último informe de BBVA Research.

El estudio, titulado 'España | Análisis de flujos turísticos nacionales en tiempo real. Primer cuatrimestre 2026', señala que el crecimiento del sector se apoya cada vez más en una mayor diversificación territorial, el protagonismo del turismo nacional y el avance de nuevos destinos frente a los mercados tradicionales.

El turismo español, sostiene el informe, mantuvo un sólido dinamismo durante el primer cuatrimestre de 2026, con un aumento interanual del gasto turístico total del 4,7%, y con evidencia de una creciente redistribución de los flujos turísticos hacia destinos secundarios y provincias del interior.

Entre las comunidades autónomas con mayores incrementos del gasto turístico figuran Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Asturias, seguida de Valencia y, en sexto lugar, Galicia; mientras que provincias como Ciudad Real, Cuenca, Soria, Guadalajara y Pontevedra registraron algunos de los mayores avances tanto en turismo nacional como internacional.

BBVA Research subraya que esta evolución favorece una distribución más amplia del impacto económico del turismo sobre actividades como el alojamiento, la restauración, el comercio, la movilidad y el ocio, al tiempo que abre nuevas oportunidades para proyectos hoteleros y turísticos en zonas con menor grado de madurez y menor presión turística.

CRECIMIENTO EN SEMANA SANTA

Durante la pasada Semana Santa, el gasto turístico aumentó un 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior, especialmente en Bizkaia y en Pontevedra. El informe destaca además que el turismo nacional mostró un mayor dinamismo que el extranjero, especialmente en regiones del norte y del centro peninsular.

Por el contrario, algunos destinos tradicionalmente líderes comienzan a mostrar signos de normalización tras varios años de fuerte crecimiento. Canarias registró una caída del gasto turístico extranjero en el primer cuatrimestre, mientras Baleares, Madrid y varios destinos urbanos moderaron su ritmo de crecimiento.

Según BBVA Research, factores como el aumento de costes, la saturación turística en determinadas zonas y los cambios en las preferencias de los viajeros apuntan hacia un modelo turístico más diversificado territorialmente y con un impacto económico cada vez más general en el conjunto del país.