El programa 'Outono Gastronómico' pone el foco en su 19º edición en los ayuntamientos afectados por incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha presentado una nueva edición del 'Outono Gastronómico' que este año alcanza la 19ª entrega de una propuesta que pretende "dinamizar el turismo rural combinado la gastronomía con la oferta de casas rurales en meses fuera de temporada alta".

Este año, concretamente, ha animado a que los usuarios opten sobre todo por establecimientos de las zonas del rural gallego que resultaron afectadas la ola de incendios de este verano.

Xosé Merelles ha visitado Retiro do Conde, en Monterrei, uno de los establecimientos participantes en el programa. En esta edición participan 78 establecimientos de toda Galicia, de los cuales 21 están en la provincia de A Coruña; 22 en Lugo; 16 en Ourense; y 19 en Pontevedra y de todos ellos, 11 en ayuntamientos afectados por los incendios este verano, lo que supone el 14% del total.

En este sentido, Xosé Merelles ha expresado su deseo de que el público en general se solidarice con las zonas afectadas por el fuego este verano y opten por establecimientos situados en estos ayuntamientos.

"Es una buena fórmula para ayudar a recuperar la actividad económica en este entorno, al tiempo que permite conocer también la oferta global de turismo rural de la comunidad", ha defendido.

El director de Turismo de Galicia ha destacado el éxito de la iniciativa que a lo largo de las 18 ediciones anteriores logró generar en el sector 6,6 millones de euros gracias a la participación de más de 100.000 personas.