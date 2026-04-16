El Puerto de Vigo espera superar las 130 escalas de cruceros en 2027

Delegación del puerto de Vigo en la feria Seatrade Cruise Global de Miami, la mayor feria de cruceros del mundo. - PUERTO DE VIGO

VIGO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo cerró 2025 con 125 escalas de cruceros y algo más de 306.000 pasajeros, una cifra similar a la que se espera en este 2026, pero la previsión para 2027 es superar las 130 escalas y los 310.000 cruceristas.

Así lo ha trasladado el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, con motivo de la participación del organismo en la Seatrade Cruise Global de Miami, la feria de cruceros más importante del mundo.

La Autoridad Portuaria de Vigo ha participado en esta cita a través de un stand propio en el pabellón español que organiza Puertos del Estado con otras Autoridades Portuarias y alguna organización nacional de turismo, así como en encuentros con empresas y asociaciones del sector.

La importancia de esta cita internacional, han apuntado fuentes portuarias, radica también en su fecha de celebración, ya que es un momento crucial para las compañías armadoras que, en ocasiones, acaban de perfilar o incluso modifican la planificación de los itinerarios y sus escalas.

Por otra parte, como novedad, el Puerto olívico ha presentado al mercado internacional una "ambiciosa evolución" de su Sendero Azul: la integración de una ruta marítima exclusiva diseñada para ofrecer a cruceristas y visitantes una inmersión total en la biodiversidad de la Ría de Vigo.

Así, propone un itinerario que combina el recorrido a pie con el traslado por mar, uniendo hitos como el visor submarino Nautilus (una ventana directa al ecosistema marino que permite observar la recuperación de la biodiversidad en tiempo real y que acaba de celebrar su tercer aniversario), Peiraos do Solpor (el proyecto premiado internacionalmente que convierte estructuras portuarias en arrecifes artificiales) o el Museo do Mar de Galicia y el futuro centro de referencia del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, el museo que abrirá sus puertas en el Faro de las Islas Cíes.

Durante la presentación de la ruta ante operadores turísticos y directivos de navieras, la delegación viguesa ha destacado que este producto no solo reduce la huella de carbono del turismo convencional, sino que educa al visitante sobre la importancia de la vida submarina.

"Presentamos en Miami una forma innovadora de conectar la ciudad con su puerto. Queremos que el crucerista no solo visite Vigo, sino que viva la regeneración de nuestra Ría", ha enfatizado Carlos Botana.

Además, el Puerto de Vigo se ha posicionado en Miami como "destino único y privilegiado para disfrutar del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto", para lo que ha diseñado unas gafas protectoras conmemorativas que regalará a todos los que se animen a disfrutar de este hito desde el "marco incomparable" de Peiraos do Solpor.

El eclipse coincidirá con la escala del gigante 'Iona' en la ciudad y el organismo que preside Carlos Botana trabaja en actividades que permitan a vigueses y visitantes vivir esta jornada en el Puerto.