Rueda apuesta por "actualizar" las tarifas de los albergues del Camino, pero descarta una tasa turística

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios. - DAVID CABEZÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, descarta la implantación de una tasa turística para los albergues del Camino de Santiago, cuyas tarifas se "actualiza". La "idea", ha ratificado, es continuar por esta vía.

Así lo ha pronunciado tras ser preguntado por el análisis y propuestas que ha hecho, según publica 'Galicia Confidencial', el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la USC, César García Novoa, parte del equipo de redacción de la tasa turística de Santiago.

Rueda ha apelado a tener "un poco más de prudencia" a la hora de evaluar resultados sobre la implantación de esta tasa al considerar que es pronto para constatar sus efectos "negativos o positivos".

En todo caso, ha recalcado que la Xunta cobra un precio por el alojamiento en los albergues del Camino de Santiago y "la idea es seguir haciendo una actualización, como se vino haciendo estos años, pero no derivado de una tasa turística".

"Conocen mi opinión sobre la tasa turística y no pienso cambiarla porque creo que, ahora mismo, los fundamentos de la misma se siguen manteniendo", ha zanjado.