Rueda defiende que en programación del Xacobeo "se están haciendo las cosas como hay que hacerlas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes los plazos que lleva la planificación del Xacobeo 27 para el que, ha asegurado, "se están haciendo las cosas como hay que hacerlas".

Así ha respondido, a preguntas de los medios, a las voces entre la hostelería compostelana que ven un retraso en la programación de la cita, ante lo que ha explicado que está "terminando la fase de captación" de patrocinios y está previsto presentar la planificación completa antes de que termine este año.

"Se están haciendo las cosas como hay que hacerlas, con planificación", ha dicho el presidente, que, no obstante, ha criticado "todos los meses que tardó" el Gobierno central en activar los beneficios fiscales para captación de patrocinios para esta cita. "Si eso hubiese ocurrido antes, hubiese sido posible acortar los plazos", ha afirmado.

Además, Alfonso Rueda ha reiterado que la Xunta busca extender la repercusión del Xacobeo "más allá del Año Santo" y a los 313 ayuntamientos de Galicia, y ha pedido "simplemente un poco de tiempo".