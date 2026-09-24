Rueda presenta en Madrid la campaña del Xacobeo 2027 en una jornada con conciertos de Íñigo Quintero y Baiuca

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentará este viernes en Madrid la campaña de promoción del xacobeo 2027, acontecimiento con el que Galicia aspira a "convertirse en referente nacional e internacional" con el Año Santo como protagonista.

Según ha explicado la Xunta, la campaña promocional del Xacobeo 2027 llega a Madrid después de que el pasado martes --justo 100 días antes del inicio del Año Santo-- se activase en Santiago de Compostela un cronómetro que cuenta las jornadas restantes para este acontecimiento que busca convertir al conjunto de Galicia "en protagonista de una celebración que traspasa las fronteras de la comunidad".

Esta estrategia promocional pivota sobre el Xacobeo 2027 y el Camino de Santiago, al tiempo que toma como referencia "el extraordinario momento del que Galicia es protagonista en positivo".

La actividad promocional programada para este viernes en la capital de España tendrá continuidad con un concierto en el que Íñigo Quintero y Baiuca compartirán escenario en la Puerta del Sol de Madrid.