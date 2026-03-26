El sector hotelero gallego lideró en febrero la tasa de crecimiento de la rentabilidad en España

OURENSE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha elogiado este jueves la calidad del sector turístico gallego y, en concreto, el hotelero, que en el mes de febrero lideró el crecimiento de la rentabilidad a nivel nacional, consiguiendo la tasa de crecimiento más alta de todas las comunidades autónomas.

Así lo manifestó durante la jornada de la Asociación Española de Directores de Hotel que tuvo lugar en el Balneario de Laias y que se centró, entre otros aspectos, en el termalismo y las potencialidades de esta propuesta. Durante su intervención, el director de Turismo destacó también la profesionalidad de todo el sector que es valorada por quien visita Galicia y recordó que precisamente el Centro Superior de Hostelería de Galicia está formando futuros gestores del sector hotelero.

Destacó Merelles también el buen comportamiento en los dos primeros meses del año de la provincia de Ourense, que experimentó un notable crecimiento en volumen de visitas. Según los datos de alojamiento hotelero del INE, en enero y febrero de 2025 la provincia acogió a 41.659 visitantes, un 11,4% más que en el mismo período de 2025, que realizaron un total de 75.414 pernoctaciones (+24,9% respeto 2025).

Refiriéndose en concreto a la oferta termal en la comunidad gallega, Xosé Merelles destacó que esta modalidad, que forma parte de la estrategia turística de la Xunta de Galicia, aporta un importante componente desestacionalizador, al favorecer los viajes en fechas de temporada baja o pmedia. Además, los espacios termales están situados en distintas localidades, más allá de los grandes núcleos turísticos, lo que favorece la diversificación geográfica de la oferta.

El turismo de bienestar, ha añadido, se complementa con otras modalidades, como el enogastroturismo, el turismo de naturaleza o activo o el cultural, lo que permite ofrecer una propuesta completa, de mayor valor añadido.