Turismo.- Diputación de Lugo apunta que 2.650 personas hicieron en Semana Santa sus rutas fluviales por la Ribeira Sacra

LUGO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo ha señalado en un comunicado que más de 2.650 personas hicieron en Semana Santa, entre el día 1 de abril y el 9, sus rutas fluviales por la Ribeira Sacra.

La institución ha indicado que esta cifra supera a la de otras temporadas en estos mismos días festivos" y ha apuntado que las embarcaciones viajaron "completas en casi todos los viajes". Así, han señalado una de las novedades, la inclusión de las rutas en itinerarios programados por agencias de viajes.

De este modo, el perfil predominante fue nacional, sobre todo procedente de Asturias, País Vasco y Madrid, siendo también relevante la afluencia de personas de otros puntos de la provincia de Lugo y del resto de Galicia. Además, para la mayoría de viajeros "fue la primera vez que vivía esta experiencia turística".

En esta línea, la Diputación ha indicado que los datos evidencian "una buena previsión para el resto de este mes, contando ya con un 70% de ocupación", a través de las reservas hechas. Así, ha precisado que para el conjunto de la temporada, que se prolonga hasta diciembre, "ya hay más de 12.000 reservas".

RUTAS

En el caso de la ruta fluvial Canón do Sil funcionan dos travesías con una capacidad total de 159 plazas, distribuidas en 107 en el catamarán Mencía y 52 en el monocasco Canón do Sil. Por su parte, la ruta fluvial Cabo do Mundo cuenta con una capacidad total de 63 viajeros.

Las persoas interesadas en realizar las rutas pueden adquirir sus billetes en reservas.rutasembalses.es.