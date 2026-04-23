Turismo de Galicia y Ayuntamiento de Santiago acuerdan poner fecha para una reunión sobre "temas pendientes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Galicia y Ayuntamiento de Santiago han acordado fijar una fecha para mantener una "reunión amplia" en la que abordarán los diferentes "temas pendientes" en esta materia.

Todo ello, después de que la concejala de Turismo, Míriam Louzao, instase, durante una rueda de prensa celebrada este jueves en el Ayuntamiento, al director de Turismo a fijar una fecha para la junta que "lleva mucho tiempo solicitando".

En este sentido, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha afirmado que la relación entre ambas instituciones "nunca se rompió" y, aunque "haya puntos de vista distintos", los objetivos generales "son los mismos".

"El turismo es una actividad económica en la que todos tenemos relación", ha remarcado Merelles, al tiempo que ha defendido la colaboración de la Xunta en acciones turísticas.

"La colaboración y la misión son bastante parecida. Hay discrepancias lógicas, pero nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar y, si es necesario dialogar más, pues lo haremos", ha subrayado Merelles.

DESCENSO VIAJEROS AEROPUERTO

En cuanto a la caída de pasajeros en el aeropuerto de Santiago, Merelles, consultado por los medios, ha señalado que creen que hay "distintos factores".

Así, ha apuntado que la "caída sostenida" de los visitantes "no se puede achacar exclusivamente" a la conexión, ya que "hay factores locales" que influyen como, según ha ejemplificado, "problemas de conectividad entre el aeropuerto y la ciudad".

Por su parte, Louzao ha afirmado que los datos de bajada "están perfectamente identificados" y, principalmente, se deben a la marcha de Ryanair y por el cierre del aeropuerto.

MASIFICACIÓN "EVIDENTE" EN ZONAS Y MOMENTOS DETERMINADOS

Merelles también ha sido consultado sobre si comparte la opinión del líder de los populares de Santiago, Borja Verea, sobre turismo. Ante esto, ha indicado que los mensajes que el Ayuntamiento transmitió "no ayudaron mucho".

"No digo que haya una mala imagen de Santiago en el exterior, pero hay mensajes que se trasladaron y que fueron la semilla de algunas concepciones en el exterior que implican que hagan pensar que Santiago está saturado, y no es la verdad", ha matizado Merelles.

Por su parte, Míriam Louzao ha indicado que "la masificación es evidente en determinado lugares y en determinados momentos del año". Esta situación, ha continuado, conlleva a que los vecinos no puedan desarrollar su vida cotidiana con normalidad y que la propia experiencia se de en la situación más óptima.