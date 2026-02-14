El sábado de Entroido reúne en Ourense a visitantes y locales en una jornada con tregua de la lluvia

Entroido de Parada de Sil, Ourense - ROSA VEIGA
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sábado de Entroido ha llegado a Ourense con una aparente tregua meteorológica, que ha permitido disfrutar de los eventos programados por toda la provincia. Desde citas conocidas como el desfile de 'fulións' y 'boteiros' de Vilariño de Conso o la 'fariñada' de Laza a otros más locales como los 'piliqueiros' de Parada de Sil han amenizado la jornada.
En el municipio de Parada de Sil, el Entroido cuenta con unos personajes singulares y todavía bastante desconocidos, los 'piliqueiros'. Este traje característico utiliza pieles animales, de oveja o cabra, 'mulidas' -- piezas que se ponen a las vacas para que no se dañen con los cuernos -- en la cabeza o en el pecho y, en algunos casos, zancos.
La recuperación de esta figura se remonta al año pasado, cuando un grupo de cuatro vecinos se propusieron retomar la indumentaria. Ahora, un año después, el desfile ha contado con el doble de participantes, ocho 'piliqueiros'.
Además, el municipio ourensano también cuenta con los 'anxeos', una figura que nació de la Asociación de Veciños de Caxide, cuya indumentaria se basa en trajes reciclados de sacos de patatas, caretas y en la mano, diferentes palos, inspirados en los 'felos da montaña'.
Cambiando de localidad, Vilariño de Conso ha desplegado a sus 'fulións', grupos de vecinos de todas las edades, que recorrieron las calles tocando tambores y bombos. Cada parroquia tiene su sonido diferente que los diferencia del resto.
Asimismo, el municipio ourensano tiene a los 'boteiros', una figura que porta una máscara con bigote, patillas y barba y una pantalla con dibujos que varían dependiendo la parroquia. En la mano, portan una vara o bastón con el que se lidera el fulión. Cada pueblo tiene su propio 'boteiro', que puede ser un hombre o una mujer.
De esta manera, los vecinos y visitantes han podido disfrutar del desfile y concurso de carrozas y posteriormente degustado cabrito en la 37 edición de la Festa do Cabrito.
Allí, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha destacado el Entroido de Vilariño, reconocida Fiesta de Interés Turístico Nacional, por "contribuir de manera decidida a dinamizar el comercio y el tejido socioeconómico del entorno".
El titular de Emprego también se ha acercado hasta Laza -- cuyo Entroido es Fiesta de Interés Turístico -- para asistir a la 'fariñada'. Una fiesta enmarcada en el triángulo mágico que conforma este municipio con Verín y Xinzo de Limia, muy querida por los más pequeños, en la que la Praza da Picota se ha llenado de harina.