Los viajeros alojados en campings y casas de turismo rural crecen por encima del 30% en septiembre

Archivo - Un grupo de peregrinos realiza el Camino de Santiago. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia recibió en el mes de septiembre un boom de viajeros que se refleja en los datos de los establecimientos extrahoteleros, que alojaron a 35.377 personas más ese mes, un crecimiento especialmente acusado en campings y casas rurales, que aumentaron por encima del 30%.

En concreto, según los datos que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), los campings gallegos registraron en septiembre un 36,4% más de viajeros, hasta los 48.878, frente a los 35.845 de hace un año. Además, las pernoctaciones crecieron un 81,6% en este periodo, hasta las 165.491.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural experimentaron un crecimiento del 33,5% en su cifra de viajeros en el noveno mes del año, hasta los 33.078. Las pernoctaciones en este tipo de establecimientos crecieron un 19%.

En el caso de los apartamentos turísticos, alojaron a 38.288 personas, un 12,5% más que hace un año. Realizaron 112.660 estancias, un 25% más.

Finalmente, los albergues crecieron un 7% en su cifra de viajeros, hasta los 148.510; y un 7,9% en la cifra de pernoctaciones en septiembre, hasta alcanzar las 157.070.