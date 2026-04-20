Vigo acoge este martes su primera triple escala de cruceros de la temporada con más de 7.500 visitantes

VIGO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo acogerá este martes, día 22 de abril, su primera triple escala de cruceros de la temporada con más de 7.500 turistas, contando con la visita de los barcos 'Brittania', 'Ventura' y 'Le Bellot'.

Tal como informa la Autoridad Portuaria, será a partir de las 06.30 horas cuando el muelle de Comercio y la Estación Marítima de Trasatlánticos verán atracar a estos tres cruceros.

En concreto, el 'Britannia' se trata del "gigante" de la jornada con 330 metros de eslora. Llegará procedente de A Coruña con más de 4.300 cruceristas y 1.400 tripulantes. Partirá sobre las 17.00 horas hacia Cherburgo (Francia).

El 'Ventura', también de la naviera P&O Cruises, tiene 290 metros de eslora y transporte a más de 3.000 pasajeros. Llegará desde Southampton (Reino Unido) y pondrá rumbo a Lisboa a las 17.00 horas.

Por último, el 'Le Bellot' es un crucero de "ultralujo" de la compañía Ponant, que atracará con 184 pasajeros a bordo.

"Mañana es un día de máxima relevancia. La coincidencia de tres cruceros de primer nivel no solo demuestra nuestra capacidad operativa para gestionar grandes volúmenes de pasajeros simultáneamente, sino que reafirma la confianza de las grandes navieras como P&O y Ponant en nuestras instalaciones", ha subrayado el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana.

"Estamos ante la primera de las escalas triples de un año que será excepcional. Además de las 11 escalas dobles programadas, ya miramos hacia el 2 de septiembre, cuando recibiremos otra triple cita con el 'Liberty of the Seas', el 'Iona' y el 'Mein Schiff 6'. Vigo sigue consolidándose como el puerto con mejores infraestructuras del Atlántico para el turismo de cruceros, desde el gran formato hasta el lujo de expedición", ha añadido Botana.