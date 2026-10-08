Vigo inicia el contrato de promoción de la ciudad a través de vuelos a Londres, París, Alicante y Sevilla

Abel Caballero. - AYUNTAMIENTO

VIGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha iniciado el contrato de promoción turística de la ciudad a través de vuelos directos a ciudades como Londres, París, Sevilla o Alicante.

Según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, el objetivo es atraer más viajeros a la urbe olívica potenciando su posicionamiento en mercados "estratégicos" con conexiones aéreas directas a dos destinos nacionales y dos internacionales.

La iniciativa también busca desestacionalizar el turismo y diversificar la oferta, poniendo en valor los recursos turísticos, los negocios, la economía y la cultura de Vigo.

"Queremos atraer más visitantes, más viajeros y queremos promover el uso del aeropuerto", ha insistido el regidor.

Caballero ha explicado que el gobierno local lleva meses estudiando la situación, teniendo en cuenta informes de Aena, de la Vigo Convention Bureau y del grupo de trabajo de conectividad aérea gallego para identificar los destinos más relevantes para la ciudad. Atendiendo a toda esta información y a la demanda potencial, se seleccionaron estas ciudades.

El alcalde también se ha referido a que tanto el turismo, como los negocios y las ferias son actividades "vitales" en la ciudad y de las que "vive" la propia ciudad, siendo "transversales" porque influyen en todos los sectores económicos.

Por ello, el transporte aéreo y las comunicaciones son "clave" para mejorar la competitividad de la economía, siendo "imprescindible" incluirlos en los planes de promoción y comercialización turística.

"A través de la publicidad en las compañías, apoyamos la marca Vigo. Queremos potenciar la presencia de Vigo en España y nuestra relación con dos grandes capitales europeas", ha sentenciado.