Vigo inicia este viernes los trámites para implantar la tasa turística y abrirá una consulta pública

VIGO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo aprobará este viernes el inicio de la tramitación para implantar una tasa turística en la ciudad, y esa tramitación comenzará con una consulta pública, según ha avanzado el alcalde, Abel Caballero.

Esta consulta pública permancerá activa durante 20 días y, con la sugerencias que haga llegar el sector y la ciudadanía, el gobierno procederá a elaborar la norma.

El regidor ha insistido en que esta tasa, que puede estar entre 1 y 2,5 euros por persona y noche, dependiendo del tipo de establecimiento, supondrá que las personas que visiten Vigo realizarán una aportación que, para su bolsillo será "prácticamente irrelevante", pero que contribuirá a pagar los gastos en los que incurre la ciudad para prestar los servicios turísticos.

Así, ha recordado que Vigo ya tiene un "inmenso" turismo y, por tanto, es "muy razonable" tratar de "equilibrar" con una tasa el sostenimiento de esa actividad y de esos servicios. Al respecto, ha señalado que la ciudad cuenta con más de 17.500 plazas de alojamiento, de las que más de 11.100 se corresponden con viviendas de uso turístico, frente a unas 6.400 en hoteles, pensiones y otros establecimientos.

"Yo creo que es muy conveniente elaborar esta tasa", ha explicado Caballero, antes de recordar que "prácticamente está establecida ya en toda España" y otras ciudades del mundo. "Porque la ciudad organiza la Navidad, organiza la Reconquista, organiza el Marisquiño, organiza los conciertos, organiza la cultura y todo esto es gratuito en Vigo (...), por tanto parece muy razonable que los visitantes que tienen todas estas prestaciones gratuitas hagan una contribución que es el equivalente a tomar un café", ha añadido.